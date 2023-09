28 Agosto 2023 – Ucraina di nuovo contro parole di Papa Francesco “fa propaganda per la Russia”

(Di martedì 29 agosto 2023) Oleg Nikolengo, portavoce del ministero degli Esteri ucraino, cita espressamente lepronunciate daai partecipanti della X Giornata della Gioventù Cattolica Russa “Non dimenticare mai l’eredita. Siete i discendenti della grande: grandedi santi, governanti, grandedi Pietro I, Caterina II, quell’impero grande, educato, grande cultura e grande umanita. Non abbandonare mai questa eredita. Siete i discendenti della grande Madre della, fatevi avanti con questo”. Lo fa per condannarle: “E’ con una taleimperialista e la necessita’ di salvare ‘la grande madre della’ che il Cremlino giustifica l’uccisione di migliaia di ucraine e donne ucraine e la distruzione di centinaia di ...

... il via libera al pagamento della terza rata del Pnrr, l'ok alle modifiche per la quarta rata e soprattutto quello alla maxi - revisione del piano presentata ad. E non è certo finita: in ...AGI - Comincia con una sconfitta l'avventura di Roberto Mancini come nuovo ct dell'Arabia Saudita. Annunciato lo scorso 27, a due settimane dalle sorprendenti dimissioni da commissario tecnico dell'Italia, il Mancio ha fatto il suo debutto nell'amichevole giocata al St. James' Park di Newcastle - stadio semideserto ...Una cifra che va ad aggiungersi a quella dei proprietari del gatto Eddy, un esemplate di 12 chili sparito lo scorso 31. In un post su Facebook i proprietari hanno spiegato che sono pronti a ...

Bollettino Covid, in Italia 21.309 contagi per Coronavirus nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2023: i dati Fanpage.it

Per Spdr, una serie di fattori segnalano che il momento è propizio per incrementare la duration del portafoglio obbligazionario ...The Sandman, in attesa dell'arrivo della Stagione 2, arriverà in formato home video sul mercato, a partire da fine novembre 2023.