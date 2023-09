28 Agosto 2023 – Ucraina di nuovo contro parole di Papa Francesco “fa propaganda per la Russia”

(Di martedì 29 agosto 2023) Oleg Nikolengo, portavoce del ministero degli Esteri ucraino, cita espressamente lepronunciate daai partecipanti della X Giornata della Gioventù Cattolica Russa “Non dimenticare mai l’eredita. Siete i discendenti della grande: grandedi santi, governanti, grandedi Pietro I, Caterina II, quell’impero grande, educato, grande cultura e grande umanita. Non abbandonare mai questa eredita. Siete i discendenti della grande Madre della, fatevi avanti con questo”. Lo fa per condannarle: “E’ con una taleimperialista e la necessita’ di salvare ‘la grande madre della’ che il Cremlino giustifica l’uccisione di migliaia di ucraine e donne ucraine e la distruzione di centinaia di ...

Il Beige Book ha indicato che la crescita economica è stata modesta nei mesi di luglio e. La ... 07 - 09 -08:13Qualche automobilista, per vendicarsi dell' autovelox che in un mese ha fatto appioppare ventimila multe , adaveva fatto saltare per aria l'apparecchio con l' esplosivo . Un secondo rilevatore di velocità, posizionato a Cadoneghe , sulla statale 307 del Santo , era stato invece frantumato con un colpo ...L'agenzia dpa ha citato il caso di una donna che ha preso la scossa su un treno in viaggio a metàda Stoccarda a Karlsruhe . Anche quella volta la polizia aveva rilevato come ignoti avessero ...

Immatricolazioni moto e scooter: ottimo il mese di agosto 2023 Motociclismo.it

Mercati asiatici e dell'area del Pacifico in evidente calo soprattutto dopo i dati in forte ribasso delle esportazioni cinesi in agosto, con tutti i dubbi sulla crescita della cruciale economia di ...In Italia il segmento dei B-Suv vale il 27,3% di quota di mercato. I motori, le dimensioni e i prezzi di listino dei modelli più ricercati ...