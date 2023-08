Zenfone | addio Asus ha deciso di chiudere la storica serie di smartphone e produrre solo ROG Phone

La fusione delle risorse e competenze dei team die ROG potrebbe significare che il gigante taiwanese sta cercando di creare dispositivi ancora più potenti e ottimizzati per i gamer. Ma non ...Sembra proprio che ASUS stia per chiudere definitivamente la serie. L'agli smartphonedi ASUS sembra ormai cosa fatta stando a quanto trapelato nelle ultime ore da un blog ...Nonostante gli ottimi telefoni prodotti quest'anno (avete visto la nostra recensione di10 ), nelle ultime settimane si parla di ASUS per un altro motivo: l'impossibilità di sbloccare il bootloader , operazione imprescindibile per ottenere il root . Secondo l'azienda questo era ...

Zenfone, addio. Asus ha deciso di chiudere la storica serie di ... DDay.it

ASUS ha giocato sempre un ruolo significativo nel mercato smartphone e negli ultimi anni si è distinta con i suoi Zenfone, degli smartphone top di gamma compatti come non se ne vedono dai suoi rivali.