Zenfone 10 | ultimo della serie | ASUS punta sugli smartphone ROG

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 28 agosto 2023)10 sarà l’chiuderà il reparto e trasferirà i dipendenti a quello degliROG. L’azienda taiwanese è in ristrutturazione a causa delle perdite sia nel settoreche PC. Quando un’azienda parla di ristrutturazione in realtà significa che sta licenziando i dipendenti e, nonostante la società lo abbia negato, ha licenziato molti dipendenti del reparto PC. Ora, è iniziata la “ristrutturazione” anche del reparto commerciale degliche non ha mai prodotto risultati degni di nota e quindi non ci saranno nuoviin futuro.10: 5,9 pollici con Snapdragon 8 e jack audio10 è l’...