Zendaya vorrebbe interpretare un ruolo da villain e diventare regista

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 agosto 2023) In una nuova intervistaha raccontato che spera in futuro diunae di ottenere undaha dichiarato che spera diunae diundanel proprio futuro professionale. La star di Euphoria e Dune, parlando con il magazine Elle, ha infatti parlato di quali sono i suoi obiettivi come artista I progetti dell'attrice L'attrice ha dichiarato: "Mi piacerebbeuna. Attingere a quell'atmosfera da cattiva e super. In qualsiasi modo si manifesti, non penso necessariamente nel senso di un supereroe, ma in senso emotivo. Mi sembra di solito di ...