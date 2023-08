Zelensky vuole equiparare la corruzione al reato di alto tradimento in tempo di guerra

(Di lunedì 28 agosto 2023) Mano dura contro lache in Ucraina è continuata e nonostante lac'è chi ha lucrato sugli approvvigionamenti e le forniture. Il presidente ucraino, Volodymyr, chiederà al ...

Nel corso di una intervista al canale televisivo 1+1, Zelensky ha detto che la prossima settimana "ai deputati ucraini verranno presentate le mie proposte per equiparare la corruzione all'alto tradimento".

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, chiederà al Parlamento di equiparare il reato di corruzione a quello di alto tradimento in tempo di guerra.È arrivata direttamente da Kiev dove, due giorni fa, ha incontrato Zelensky, pregato davanti al memoriale delle vittime di Bucha facendo pure l'esperienza di doversi riparare ...