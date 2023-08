Zelensky | sulla Crimea preferibile una soluzione politica più che militare per evitare altre vittime

(Di lunedì 28 agosto 2023) Per Volodymyr, intervistato dall’emittente 1+1, è “e possibile negoziare unaper la”, annessa alla Russia nel 2014, piuttosto che riportarla all’Ucraina con la forza. Anche perché questo eviterebbe. I militari ucraini stanno gradualmente avanzando verso il sud del Paese verso la costa del Mar Nero. Nella stessa intervistariflette sul fatto che se l’Ucraina dovesse portare la guerra sul territorio della Russia, perderebbe l’appoggio della coalizione internazionale che da oltre 18 mesi sostiene Kiev con aiuti e armi. “Credo sarebbe un grosso rischio, verremmo senz’altro lasciati soli”, ha affermatosottolineando che “la lotta per ...

Una soluzione politica, piuttosto che militare,Crimea è possibile: lo ha dichiarato ieri il presidente ucraino, Volodymyr, in un'intervista ripresa questa mattina da diversi media del Paese. "Quando saremo ai confini amministrativi ...Le elezioni nel 2024 (se ci sono i soldi per farle) Non solo, Volodymyrha aperto alla possibilità che le elezioni si possano tenere nel 2024, a patto che si trovino soldi. Sempre all'...28 ago 12:35: "Crimea una soluzione politica è possibile" Una soluzione politica e non militare in Crimea 'è possibile'. A dirlo è stato il presidente ucraino. 'Quando saremo ai confini ...

Ultime notizie mondo. Zelensky, sulla Crimea una soluzione politica è possibile Il Sole 24 ORE

La guerra in Ucraina giunge al giorno 551. La sezione speciale (Sof) delle Forze ucraine ha colpito con droni le postazioni della Guardia costiera russa della Flotta del Mar Nero a Perevalne in Crimea ...In un'intervista alla Tv ucraina 1+1, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che di essere convinto che la Crimea possa essere riconquistata senza intervento militare ma «politicamente», spieg ...