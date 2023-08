Zelensky | Sulla Crimea possibile una soluzione politica | Bloomberg | l' 8 9 incontro Putin - Erdogan in Russia

28 ago 12:35: "Crimea una soluzione politica è possibile" Una soluzione politica e non militare in Crimea 'è possibile'. A dirlo è stato il presidente ucraino. 'Quando saremo ...Una soluzione politica, piuttosto che militare,Crimea possibile: lo ha dichiarato ieri il presidente ucraino, Volodymyr, in un'intervista ripresa questa mattina da diversi media del Paese. Quando saremo ai confini amministrativi ...ROMA - E' possibile una soluzione politica invece che militare,Crimea. Lo ha chiarito il presidente ucraino, Volodymyr, in un'intervista televisiva ripresa da diversi media del Paese. "Quando saremo ai confini amministrativi della Crimea, penso sia ...

La controffensiva non sta andando bene e le vittime aumentano. Perciò negli Usa crescono i malumori. Il messaggio dall'amministrazione Biden è: occorre cedere ...