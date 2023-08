Zelensky | ' Se la guerra si spostasse in Russia perderemmo il sostegno di molti stati'

(Di lunedì 28 agosto 2023) L'Ucraina rischia di perdere ilmilitare di alcune grandi potenze se il campo di battaglia dellasi sposta in territorio russo". Lo ha detto - come riporta il Kiev Independent - il ...

: perdiamo sostegno se lasi sposta in Russia. Drone diretto verso Mosca, distrutto a 20 km dalla città"Se lasi sposta in Russia - ha aggiunto - c'è un grande rischio che noi saremo definitivamente lasciati soli. Ci sono grandi Stati nel nostro mondo per i quali c'è solo un punto per cui non ...Secondo il think - tank Istituto per lo Studio della(Isw), questa regione meridionale del ... Al pilota ha dato il suo tributo il presidente Volodymyr, definendolo "un ufficiale ucraino,...

