Zelensky | Potremmo fare le elezioni se l' Occidente ci aiutasse | Il test del Dna conferma la morte di Prigozhin

Lo sostiene il presidente Volodymyr, sottolineando che 'ci sono grandi Stati nel nostro mondo per i quali c'è solo un punto per cui non sono dalla parte della Russia: l'integrità ...Meno male che ho ripreso un po' a lavorare sennò non so comefare'. E conclude: 'Ma mio ... Vertice Nato,: torno a casa con un buon risultato Discorso del presidente ucraino dopo la ...Non ci dobbiamo stupire, dunque, chein più di una occasione abbia parlato di "tentativo ... A forza di "raffreddamenti"dimenticarlo. L'importanza di dare il nome giusto a quello che ...

«Spostare la guerra in Russia No, potremmo restare soli» Corriere del Ticino

La guerra in Ucraina giunge al giorno 551. Scatta un nuovo allarme in diverse regioni per probabili lanci di missili da crociera russi Kalibr dal Mar Nero. Secondo Zelensky, Kiev perderebbe il sostegn ...Gli analisti Usa: attacchi a sud, a 18 chilometri dalle fortificazioni russe. L’esperto militare: “Aspettative troppo alte, rischio demoralizzazione” ...