(Di lunedì 28 agosto 2023) 28 ago 10:18 Ucraina: F - 16I caccia F - 16 promessi all'Ucraina dall'potrebbero essere utilizzati per la prima volta la. È ...

Zelensky: "Potremmo fare le elezioni se l'Occidente ci aiutasse" | F-16 occidentali operativi dalla prossima primavera TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al giorno 551. Zelensky dichiara che si potrebbero svolgere le elezioni anche in tempo di guerra se l'Occidente aiutasse il suo Paese. Scatta un nuovo allarme in diverse re ...Gli analisti Usa: attacchi a sud, a 18 chilometri dalle fortificazioni russe. L’esperto militare: “Aspettative troppo alte, rischio demoralizzazione” ...