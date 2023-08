Zelensky | la Crimea e la controffensiva ucraina Trattative all’orizzonte?

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Quando saremo ai confini amministrativi della, penso che sia possibile trovare una soluzione politica per forzare la smilitarizzazione della Russia sul territorio della penisola”. Con queste parole, pronunciate durante un’intervista andata in onda sull’emittente 1+1, il presidente ucraino Volodymyrha evocato la possibilità di un negoziato concernente lo status della penisola annessa dalla Federazione Russa otto anni prima dell’escalation del 24 febbraio. La liberazione della, del cui valore strategico sono ben consapevoli gli esperti ucraini e non, è considerato uno degli obiettivi principali del conflitto. Tuttavia, la realizzazione di un simile obiettivo potrebbe essere piuttosto difficile da raggiungere. Sin dall’indomani dell’occupazione della penisola, Mosca ha iniziato a rafforzare le difese della ...

'Ci saranno meno vittime se ci troveremo ai confini amministrativi della- ha spiegato- Credo che così sarà possibile spingere politicamente per la smilitarizzazione' della regione ...Guerra in Ucraina, l'accordo sul grano 'verso' il rinnovo L'accordo sulle esportazioni di grano dall'Ucraina deve andare in porto e proprio per questo che l'8 settembre Erdogan si recherà in Russia ...ROMA " E' possibile una soluzione politica invece che militare, sulla. Lo ha chiarito il presidente ucraino, Volodymyr, in un'intervista televisiva ripresa da diversi media del Paese. "Quando saremo ai confini amministrativi della, penso sia ...

