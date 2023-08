Zelensky apre alla trattativa | “In Crimea è possibile una soluzione politica”

'Non voglio spostare la guerra sul territorio russo' Allo stesso tempo,ha assicurato nell'intervista che non vuole spostare la guerra sul territorio russo. Lo scopo è la liberazione dei ...Dall'altro però le frasi del presidente sulla trattativa politica con il nemicouno scenario forse inedito sull'esito generale della guerra. D'altronde, aveva detto lo stessopoche ore ...🔊 Ascolta l'articolo Una soluzione politica preferibile per la Crimea, affermaIl presidente ucraino Volodymyrha dichiarato che sarebbe 'preferibile e possibile negoziare una soluzione politica per la Crimea' anziché tentare di riportarla all'Ucraina con la forza militare. Questa via eviterebbe ...

Guerra Ucraina, Zelensky apre a Putin: soluzione politica per la Crimea

