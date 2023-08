Zazzaroni | «Lukaku | ma quale tradimento Inter? Racconto una cosa!»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il nome dinon smette di essere chiacchierato e accostato all’, tornando sulla questione, dice la sua. Poi un commento su Pavard e Tuchel. TRADIMENTI E PROBLEMI – Ivanvenuto nel salotto di “Pressing”, esprime la propria opinione su alcune vicende di mercato legate all’: «Romelu, ma? A Maggio il signor Giuseppe Marotta disse “Vediamo se lo rinnoviamo perché appartiene al Chelsea“. L’avvocato Ledure disse a Marotta che il Chelsea non gli avrebbe mai fatto un altro regalo col prestito ad 8 milioni di euro. Questa cosa non è mai stata raccontata e ora lo faccio io. Infatti il Chelsea non lo voleva più prestare, lo voleva vendere. La Juventus ci lavorava da marzo ma ha ...

... all'interno del programma Piazza Affari , quando hanno capito che l'affare potesse avere una base solida: Poiha svelato i termini della trattativa: Inoltre, sul peso che avràalla ...Estratto dell'articolo di Ivanper il Corriere dello Sport tiago pinto Mi sa che per la Roma sia davvero il caso di orientarsi su, sempre che la Juve non acceleri e la preceda o che il Chelsea, che non vuole ...Estratto dell'articolo di Ivanper il Corriere dello Sport romelu4 Se sognare un po' è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo. L'invito di Marcel Proust lo stanno ...

Zazzaroni: "Mercoledì abbiamo capito che Lukaku-Roma era reale. La Juve ha forzato, ma..." Tutto Juve

Ivan Zazzaroni si è espresso tra le pagine del Corriere dello sport sull’operazione Lukaku-Roma Zazzaroni si è espresso sul colpo Lukaku per la Roma. Il pensiero sull’ex Inter: «L’americanata è prossi ...Zazzaroni si esprime sull’imminente affare Lukaku alla Roma. Il belga arriva un anno dopo Paulo Dybala, per cui l’Inter fu poco convinta AMERICANATA - L’editoriale di Ivan… Leggi ...