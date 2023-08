(Di lunedì 28 agosto 2023) Iltorna in campo in EFL Cup martedì 29 agosto al Molineux contro il. La squadra di Gary O’Neil arriva alla partita fresca della prima vittoria stagionale in Premier League e cercherà di continuare sulla stessa linea. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver goduto di un periodo di imbattibilità durante il pre-campionato, ilè inciampato nella campagna di Premier League 2023-24, subendo sconfitte nelle due partite iniziali. Il 14 ...

...non siamo preoccupati' Liverpool's English midfielder Jordan Henderson wears a rainbow captains armband during the English Premier League football match between Liverpool and...A 24 ore dal divorzio consensuale col tecnico spagnolo Julen Lopetegui, ihanno annunciato il nuovo allenatore. Si tratta del britannico Gary O'Neil, che ha firmato un contratto triennale e si appresta a guidare i Wolves nell' esordio stagionale in......

Wolverhampton Wanderers vs Blackpool - probabili formazioni Periodico Daily

