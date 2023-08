Winning Time 2 | L' ascesa della dinastia dei Lakers | la recensione | It’s Showtime!

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ladi2: L'dei: la serie firmata Adam McKay e targata HBO entra nel vivo e racconta la rivalità tra i Los Angelese i Boston Celtics degli anni Ottanta: dal 28 agosto su Sky Atlantic e NOW. "We want their fucking hearts". Siamo alle finali NBA del 1984, gara 1. A Boston i Los Angeleshanno appena battuto i Boston Celtics e sono scappati sul pullman dopo essere stati ricoperti da qualunque cosa da parte del pubblico locale. Ed è qui, sul bus, che uno spiritato Adrien Brody, nei panni di Pat Riley, storico coach dei, pronuncia queste parole, quasi una dichiarazione di guerra ancestrale. La nostradi ...

La nostra recensione di2: L'ascesa della dinastia dei Lakers , la serie tv HBO firmata da Adam McKay ( Don't Look Up , Succession ), in arrivo dal 28 agosto in esclusiva su Sky e in ...- L'ascesa della dinastia dei Lakers, la recensione della seconda stagione della serie su Sky e NOW dal 28 agosto ...La premiata serie HBO sull'età dell'oro dei Los Angeles Lakers torna per la seconda stagione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire da stasera con sette nuovi episodi. L'epopea dei ...

Winning Time 2: l'ascesa della dinastia dei Lakers e la sfida tra Magic Johnson e Larry Bird La Gazzetta dello Sport

La recensione di Winning Time 2: L'ascesa della dinastia dei Lakers: la serie firmata Adam McKay e targata HBO entra nel vivo e racconta la rivalità tra i Los Angeles Lakers e i Boston Celtics degli a ...Quando esce Winning Time 2: anticipazioni, trama, puntate e cast della seconda stagione della serie tv in onda su Sky e in streaming su Now.