Will Jimeno e John McLoughlin oggi | che fine hanno fatto?

(Di lunedì 28 agosto 2023)partecipano a incontri motivazionali presso scuole o altri enti;, dopo essere sopravvissuti al crollo delle Torri Gemelle, l’11 settembre 2001, ed essersi ritirati a vita privata, in seguito a una lunghissima riabilitazione, I due, impiegati nel Port Authority Police Department di New York, adibito al traffico degli autobus, accorsero immediatamente sul luogo dell’attentato, rimanendo intrappolati all’interno della Torre numero 2, al momento del secondo impatto. Con loro c’era anche il collega Dominick Pezzullo che sarebbe morto poco dopo, nel tentativo di salvare i colleghi, quando il crollo della Torre Uno lo travolse. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Giunto in ufficio, John assegna gli incarichi ai suoi agenti, tra cui, Dominick Pezzulo e Antonio Rodrigues. In quel momento apprendono dalla tv che il volo American Airlines 11 si è ...Il film racconta di due agenti della polizia portuale di New York, John McLoughlin e, con i volti di Nicholas Cage e Michael Peña , che nel 2001 entrarono per primi nelle torri gemelle e ...Giunto in ufficio, John assegna gli incarichi ai suoi agenti, tra cui, Dominick Pezzulo e Antonio Rodrigues. In quel momento apprendono dalla tv che il volo American Airlines 11 si è ...