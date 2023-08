West Ham | ecco Kudus | «Sognavo di giocare in Premier»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Mohammedè un nuovo giocatore delHam, gli hammers hanno ufficializzato il giocatore dopo l’operazione da 40 milioni con l’Ajax Mohammedè un nuovo giocatore delHam, gli hammers hanno ufficializzato il giocatore dopo l’operazione da 40 milioni con l’Ajax. NOTA – «Siamo lieti di dare il benvenuto a Mohammednel Club». PAROLE – «diin un campionato così sin da quando ero bambino e sono davvero felice di essere qui. Ma non finisce adesso, voglio andare avanti. Farò il mio meglio per intrattenere i tifosi, questo è il calcio per me».