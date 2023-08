Vuelta Espana 2023 | Remco | nuovo principe d’Andorra

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il belgaEvenepoel (Soudal Quickstep) ha vinto la terza tappa della 78mada Súria fino al Arinsal nel principato di Andorra lungo 159 chilometri che comprendevano le prime reali asperità di questa edizione. Il campione del mondo a cronometro ha preceduto d’un secondo il vincitore del Tour de France, il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), con il golden boy del ciclismo iberico, Juan Ayuso (UAE Team Emirates), che ha conquistato la terza piazza.ha aggiunto al successo di giornata anche la conquista della maglia roja. Ora, in classifica generale, il giovane fiammingo precede di cinque secondi lo spagnolo Enric Mas (Team Movistar) con il ventenne francese Lenny Martinez (Groupama FDJ) terzo a 11”. Con il sole finalmente splendente sulla corsa si assisteva a un inizio scoppiettante in cui ...

Le pagelle della terza tappa della2023 , che ha offerto oggi il primo arrivo in salita ad Arinsal nel Principato di Andorra. La vittoria è andata al campione uscente Remco Evenepoel , autore di uno scatto poderoso ...Tempo di cronometro individuale alla2023 in occasione della decima tappa , che propone i 25,2 chilometri contro il tempo nella città di Valladolid . Una frazione sicuramente da non perdere in ottica classifica generale, ...Domenica 3 settembre la prima settimana della2023 volge alla conclusione con la nona tappa , la Cartagena " Caravaca de la Cruz di 184,5 chilometri. Una frazione con un arrivo in salita non durissimo, ma dove il vento potrebbe ...

Vuelta di Spagna - Ayuso: "Quelli che ci hanno messo i chiodi per terra per farci forare Gli auguro il peggio" Eurosport IT

La prima tappa di montagna della Vuelta 2023 ha dato i suoi verdetti. Con uno scatto negli ultimi 150 metri il vincitore dello scorso anno Remco Evenepoel ha battuto il gruppo dei migliori sull'arrivo ...Impressionante Remco Evenepoel che si prende il primo arrivo in salita della Vuelta a España 2023. Il belga della Soudal Quick-Step ha sprigionato tutta la sua potenza ai 200 metri dall'arrivo ed è ...