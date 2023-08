Vuelta | Cattaneo protagonista | Milesi soffre e si stacca

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ciclismo. Nella terza tappa, con arrivo ad Andorra e le prime salite vere, Mattia svolge un lavoro fondamentale per il suo capitano, il belga Remco Evenepoel, che conquista successo parziale e maglia di leader. Lorenzo – che sabato 26 agosto era stato il primo leader di questa edizione della corsa spagnola – va in grave difficoltà dopo la caduta di domenica 27, sie arrivato di oltre 23’.

di Spagna, gli italiani in gara I nomi più importanti sono: Filippo Ganna e Damiano Caruso. Andrea Bagioli e Mattia fanno parte della "guardia reale" di Evenepoel. ROMA - Sarà come previsto Remco Evenepoel a guidare la Soudal Quick Step alla 78esima edizione della di Spagna. Il 23enne belga, reduce dall'oro iridato a cronometro a Glasgow

La Vuelta a España è iniziata alla grande per l’Italia. Primo giorno con Lorenzo Milesi in Maglia Rossa, secondo con Andrea Piccolo a vestire il simbolo del primato ed Andrea Vendrame in terza piazza, ...Impressionante Remco Evenepoel che si prende il primo arrivo in salita della Vuelta a España 2023. Il belga della Soudal Quick-Step ha sprigionato tutta la sua potenza ai 200 metri dall'arrivo ed è an ...