Vuelta a España | italiani già tutti fuori classifica Zana già distante | Tiberi saltato | si punterà alle tappe

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) Laè iniziata alla grande per l’Italia. Primo giorno con Lorenzo Milesi in Maglia Rossa, secondo con Andrea Piccolo a vestire il simbolo del primato ed Andrea Vendrame in terza piazza, cogliendo oggi la vetta dellaa punti, mentre Damiano Caruso è andato in fuga giocandosi il successo parziale. Purtroppo però, a livellogenerale, non si può gioire nel Bel Paese. Mentre tutte le altre nazioni si fanno vedere davanti (anche Spagna e Francia con i giovanissimi Ayuso e Martinez), l’Italia sprofonda già dal primo arrivo in salita. Difficile aspettarsi un Filippoda, soprattutto dopo i problemi avuti per la frattura della clavicola: l’ex campione italiano oggi è stato il migliore degli azzurri, 34mo ad 1’58”. Ancor più indietro altri due ...