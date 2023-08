Vuelta a España 2023 | tappa di oggi Súria-Arinsal | orari | percorso | tv | favoriti Scontro diretto tra i big in salita

(Di lunedì 28 agosto 2023) Arriva il primo arrivo in, dopo solo tre frazioni, in unanon partita con il piede giusto. Andiamo a scoprire nel dettaglio la terzadaadcone programma.TERZA158,5 chilometri che promettono subito spettacolo. Dopo un centinaio di chilometri pianeggianti ecco lo sconfinamento ad Andorra e le salite, due in rapida successione: prima il Coll d’Ordino (17.5 km al 4.9% di pendenza media), poi, dopo una breve discesa, l’arrivo in vetta verso(8.2 km al 7.9% di pendenza media e con punte al 10,1%)....

Condividi su: I protagonisti delle due ruote ritornano in gara con il terzo GT stagionale. La2023 si disputa da sabato 26 agosto fino domenica 17 settembre con 21 tappe complessive. Il percorso è ricco di grandi montagne e presenta una cronosquadre e una cronometro individuale ...di Spagna, parte oggi, domenica 27 agosto, da Barcellona con 22 squadre e 176 corridori, caccia a Vingegaard, Roglic ed Evenepoel. La2023 sarà trasmessa in TV e Streaming in Italia dal gruppo Discovery. Con il prologo - passerella delle 22 squadre in lizza, ha alzato il sipario a Barcellona l'edizione n.78 della ...SECONDA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA2023: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI: CHI COMMENTA LA CORSA IN TV2023: STARTLIST E FAVORITI SEGUI LA DIRETTA ORARI, TV ...