Vuelta a España 2023 in tv oggi | orari di inizio e fine 28 agosto | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dopo due tappe caotiche e dall’organizzazione tutt’altro che impeccabile, laè pronta ad entrare nel vivo con la prima delle tredici tappe con arrivo in salita: dopo 158,5 chilometri e 3500 metri di dislivello si arriverà ai 1911 metri di altitudine di Arsinal, nel piccolo stato pirenaico di Andorra. Partenza che sarà prevista da Súria per le 13.15 (chilometro zero alle 13.27). Frazione che sarà subito movimentata, con pochissimi tratti per rifiatare e un continuo “mangia e bevi” per i primi 40 km. Poi ci sarà una piccolo segmento abbastanza pianeggiante, prima di cominciare una lunga salita leggera ma costante che proseguirà fino ad arrivare ad Andorra e successivamente ai piedi del prima categoria del Coll d’Ordino (17.5 km al 4.9% di pendenza media). Si scollinerà su questa asperità a 21,4 km dal traguardo e ...