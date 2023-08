Vuelta a España 2023 | il borsino della tappa di oggi Evenepoel sfida la Jumbo sul primo arrivo in salita

(Di lunedì 28 agosto 2023) Terza frazioneed è già tempo di salite. Dopo due tappe caratterizzate più dal meteo avverso e dalle polemiche dei corridori che dalle reali situazioni di corsa, si comincia a fare sul serio, con un percorso che porterà i corridori da Súria fino ai 1911 metri di altitudine di Arinsal, in Andorra. L’impressione è dunque che laodierna possa ospitare la prima battaglia tra i favoriti. Due ascese durissime che non lasceranno scampo: prima il Coll d’Ordino (17.5 km al 4.9%) e poiined i quota ad Arinsal (8.2 km al 7.9%), in cui si toccheranno anche punte del 15%. La curiosità per ilscontro tra “big” è tanta ed il finale dici dirà qualcosa sugli attuali rapporti di forza tra gli ...

