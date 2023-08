Vuelta 2023 | le classifiche generali aggiornate | maglia rossa | a pois | verde e bianca

DECIMA TAPPA: ORARI, TV E STREAMING: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV: STARTLIST E FAVORITI L'altimetria ...NONA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV: STARTLIST E FAVORITI ORARI, TV E ...OTTAVA TAPPA: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV: STARTLIST E FAVORITI L'...

Vuelta 2023 tappa 3: percorso, altimetria, favoriti e orari tv Quotidiano Sportivo

È di Remco Evenepoel il primo acuto di rilievo in questa edizione della Vuelta. Il campione belga ha conquistato la terza tappa (158km da Súria ad Arinsal), la prima con arrivo in salita, grazie ad un ...Dopo due tappe complicate dal punto di vista meteorologico e organizzativo, con tanto di feroci polemiche, nella terza tappa della Vuelta di Spagna c’è spazio solo per il ciclismo. Finalmente. primo ...