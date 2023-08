Vuelta 2023 | Evenepoel festeggia la vittoria di tappa | “Grande strategia | le gambe stavano bene”

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Sono molto felice per aver centrato questa, è stata un’ascesa piuttosto lunga e uno sprint tosto, ma la stragia è stata perfetta”. Parla così Remcoal termina del successo nella terzadella. “Ho avuto pazienza, aspettando il momento giusto e poi sono riuscito a resistere quando mi sono trovato davanti. Sentivo di avere ancora tante energie nellee ora potrò godermi la maglia rossa dopo questa”, ha aggiunto il corridore belga. SportFace.

