Vuelta 2023 | Evenepoel ferito al sopracciglio dopo la vittoria di tappa | una donna coinvolta nella caduta VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) La volata devastante all’arrivo in salita ad Arinsal, ad Andorra, la smorfia d’orgoglio e la mano sul petto. A guastare l’esultanza di Remcoper ladella terzadellaè stata però una brutta, che l’ha visto finire dritto in una zona in cui stazionavano alcuni fotografi.ha travolto unaed è caduto al suolo, ferendosi ale perdendo molto sangue. Il campione è stato subito medicato e non ha riportato conseguenze gravi. Un episodio che non cancella di certo lo sprint decisivo del belga della Soudal Quick-Step: niente da fare per il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), terzo Juan Ayuso (UEA Emirates). SportFace.