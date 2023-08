Volley | l’Italia travolge il Belgio | esordio vincente agli Europei Michieletto top scorer | azzurri scatenati

(Di lunedì 28 agosto 2023)ha aperto con una bella vittoria gli2023 dimaschile. I Campioni del Mondo hanno sconfitto ilper 3-0 (25-17; 25-18; 25-15) di fronte al pubblico della Unipol Arena di Bologna, conquistando un successo pesantissimo contro un avversario che poteva creare alcuni grattacapi in virtù di un buon tasso tecnico. La nostra Nazionale si è imposta con assoluta disinvoltura, mettendo le cose in chiaro fin dalle prime battute e non lasciando neanche le minime speranze ai rivali. L’affermazione odierna è importante nella corsa verso il primo posto nella Pool A, che andrà conquistato soprattutto contro Serbia e Germania (i match contro Svizzera ed Estonia non incutono particolari timori). I Campioni d’Europa hanno iniziato brillantemente il tentativo di difesa del titolo. La prestazione è stata solida ...

