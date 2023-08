(Di lunedì 28 agosto 2023) Tutto facile nella primadegli Europei per la Nazionale italiana diche si è sbarazzata per 3-0 del Belgio. Nessun patema per i campioni d’Europa in carica, molto sereno anche il commissario tecnicoDea fine match. Punto conclusivo messo a segno da Alessandro Bovolenta all’o: “È una storia molto bella dal punto di vista giornalistico. È un ragazzo che merita, ho voluto fargli provare questa sensazione. Entracon grande entusiasmo”. Scherzando: “L’o si paga, dovrà offrire qualcosa”. Tornando alla: “Glimoltoperché ci può essere la voglia di fare più di quello che serve. I ragazzi hanno giocato la ...

UNIPOL ARENA (BOLOGNA) - Tutto pronto a Bologna per l'esordio dell' Italia ai Campionati Europei maschili 2023 . La nazionale guidata daDe Giorgi si è imposta sul Belgio per 3 - 0 rendendosi protagonista di una gara praticamente perfetta con pochissime sbavature. Ottima la prestazione di Michieletto . Gli azzurri, inseriti ...De Giorgi: " Sarà un momento importante per il nostro movimento, ce lo godremo dal punto di vista mediatico e dello spettacolo, poi c'è la parte del gioco che è un'altra cosa. Arriviamo a ...BOLOGNA - Comincia oggi a Bologna l' Europeo 2023 della nazionale maschile di. Alle 21.15 gli uomini diDe Giorgi se la dovranno vedere con il Belgio, per iniziare a difendere il titolo vinto nel 2021 in finale contro la Slovenia. Nel girone degli Azzurri ...

Volley, Ferdinando De Giorgi: "Gli esordi sono delicati, ma siamo stati sempre dentro la partita" OA Sport

Gli avversari non sono tra le big del volley internazionale, ma arrivano già indicazioni positive dai ragazzi del ct Ferdinando De Giorgi, che torneranno in campo giovedì 31 agosto al Pala Barton di ...Buona la prima per l'Italvolley di Fefè De Giorgi agli Europei di pallavolo. A Bologna, nel primo match del girone A, gli Azzurri dominano e battono 3-0 il Belgio con i parziali di 25-17, 25-18, 25-15 ...