Volley | Europei 2023 C’è il Belgio di D’Heer e Desmet per il debutto azzurro a Bologna

(Di lunedì 28 agosto 2023) Si parte, da campioni del mondo e d’Europa in carica. Si parte per l’Europeo in casa dall’Unipol Arena diper la prima partita di un cammino lungo che, si spera, dovrebbe portare l’Italia molto lontano nella competizione internazionale. Gli azzurri ci riprovano ma stavolta sono la squadra da battere, anche se alla VNL sono usciti malamente contro gli Usa, anche se le rivali di qualità non mancano, anche se rivincere, nonostante il fattore campo favorevole, è sempre molto complicato. Per l’Italia si tratta del primo test da non sottovalutare. La squadra di de Giorgi deve ritrovare in fretta i meccanismi e deve farlo contro una formazione che ha sicuramente dei limiti ma che può contare su alcune individualità interessanti. Sono abbastanza lontani i tempi in cui ilaspirava ad entrare nel salotto buono deleuropeo, ...