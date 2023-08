“Voglio confessare” Filippa Lagerback | con Luciana Littizzeto e Fabio Fazio non è proprio come sembra

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 agosto 2023), al Corriere della Sera la conduttrice pronta al trasloco su Discovery Channel si lascia andare ad un’intervista confessione in cui, a sorpresa, parla diLittizzetto dicendo che non tutto, nel loro rapporto, èci si potrebbe aspettare. Prima però ha parlato della famiglia e del quotidiano con figlia e marito. Mamma molto presente, è affezionatissima alla figlia Stella: “Spero di non essere stata ingombrante, ma me lo dovrà dire mia figlia”. >“Danno a lui il suo posto a La7”. Myrta Merlino, la bomba dopo il trasloco a Mediaset “Ho puntato ad ascoltarla anziché imporre la presunta ricetta giusta”. Con Daniele la relazione va a gonfie vele ma non sono mancati momenti complicati. Spiega: “Ha avuto due travagli ...