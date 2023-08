Voglia di sport per rimettersi in forma? I consigli per farlo in sicurezza

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 agosto 2023) In estate è facile “lasciarsi andare” con il cibo, si mangia in orari diversi da quelli abituali, ci si trova di più con gli amici e si beve un po’ più del solito. Questo porta in molti casi a un accumulo di peso, a un incremento della massa grassa e a un calo della componente muscolare. Molte persone, quindi, per diversi motivi – chi per calare di peso, chi per mantenere il proprio grado di allenamento – al ritorno dalle vacanze si apprestano a tornare in palestra. A molti di questi viene richiesto un certificato non agonistico che può essere anche non solo “il pezzo di carta” da esibire per entrare in palestra. In molti casi, la possibilità di essere valutati da uno specialista che oltre allo stato di salute possa anche indirizzare in modo opportuno la persona verso le attività più utili e meno pericolose può davvero rappresentare un valore aggiunto a tutela, soprattutto dopo una ...