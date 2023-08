VMAs 2023 | Shakira si aggiudica il Video Vanguard Award

(Di lunedì 28 agosto 2023)riceverà l’ambitodi MTV in occasione dei, star internazionale e vincitrice di Grammy e Latin Grammy, riceverà l’ambitodi MTV, presentato da Toyota, e sarà la prima volta che il premio viene assegnato a un’artista sudamericana.ritirerà il premio e si esibirà per la prima volta sul palco di MTV dopo 17 anni, in occasione dei, in onda in diretta dal Prudential Center nella notte tra il 12 e il 13 settembre. La quattro volte vincitrice dei, che ha portato a casa il suo primo Moon Person nel 2002 per l’International Viewer’s Choice (Latin ...

