Viviano sicuro | «Inter più forte del Napoli! Lotta scudetto così»

(Di lunedì 28 agosto 2023)ha detto la sua riguardo lain Serie A: la sua scelta trae Napoli è sicura. Ne ha parlato su TV Play, in diretta su Twitch.– Emilianoha espressola sua opinione riguardo la Serie A quest’anno: «? L’anno scorso dicevo che avrebbe vinto facilmente il Napoli. Quest’anno dico che l’vincerà il campionato. I nerazzurri hanno un anno di lavoro in più con lo stesso allenatore, la squadra è anche piùdel Napoli della scorsa stagione».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

... se si punta forte su questi aspetti, i risultati arrivano di". La sua esperienza all'estero ...si mette a disposizione di Mister, squadra, ambiente: "Ho obiettivi di squadra, non ...... se si punta forte su questi aspetti, i risultati arrivano di". La sua esperienza all'estero ...si mette a disposizione di Mister, squadra, ambiente: "Ho obiettivi di squadra, non ...

Viviano sicuro: "Scudetto, Inter favorita. È anche più forte del Napoli ... L'Interista

Le parole di Emiliano Viviano, intervenuto ai microfoni di TvPlay, sulla favorita per questo scudetto di Serie A: «Nella mia griglia il Napoli non è favorito, per me l’Inter vince il campionato.«Non capita tutti i giorni d’essere premiati da uno che ha vinto Wimbledon, Australian Open e Us Open» ...