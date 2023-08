Violenza su donne | Lupi | ' radicalmente contro castrazione chimica'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Non voteremo mai una proposta di legge in cui si parli di. Siamocontrari. Quando diciamo che al centro della politica ci deve essere la persona, non lo diciamo per modo di dire: la persona nella sua integrità. Laè unala persona e la sua integrità, e ha qualche analogia con il taglio della mano per i ladri. Restituireallanon può essere la risposta di un Paese civile a un crimine tra i più efferati. Un crimine per la sua stessa natura maschile, solo gli uomini stuprano, e, lo dicono le statistiche, non vi è distinzione di classe o di cittadinanza tra chi si macchia di questo crimine". Lo dichiara Maurizio ...

" Per quello che riguarda lasulleè un'estate pazzesca - ha dichiarato nelle scorse ore Matteo Salvini - . La Lega presenterà un emendamento per la castrazione chimica per i casi più ...... anche molto giovane, un problema di fronte all'emancipazione delle, quasi che la loro ... essa non svolge più un effetto deterrente, altrimenti in quei Paesi in cui lasessuale è punita ...Il cantante si è presentato con un segno rosso sotto l'occhio destro - diventato il simbolo della lotta allacontro le, apposto sul viso anche da molti calciatori in varie occasioni. ...

Notte della Taranta: Arisa incanta, Tananai con la scritta ‘Adesso basta, nessun’altra’… Il Fatto Quotidiano

In un’intervista di qualche giorno fa, Valditara diceva e spiegava: “Stiamo organizzando con la ministra Roccella un’iniziativa contro la violenza sulle donne che si terrà il 25 novembre. Sarà una ...I risultati del sondaggio di Money.it: il 79% dei rispondenti è favorevole all'introduzione della castrazione chimica in Italia per contrastare i reati di violenza sessuale.