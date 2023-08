Villani | “Il Gruppo Territoriale del M5s Eboli elegge Venosi come proprio rappresentante”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi allarga la squadra dei referenti territoriali del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno. Ieri si è riunita l’assemblea degli iscritti alla presenza di Salvatore Micillo e Virginia, rispettivamente coordinatoreregionale e provinciale. L’assemblea ha votato Erasmoin qualità di referente deldi. Prosegue così l’organizzazione dei gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno con lo scopo di favorire e promuovere la partecipazione attiva degli iscritti alla vita politica interna, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti. Allo stesso modo, a Salerno nei prossimi giorni sarà eletto il referentecon il compito di assicurare il raccordo, ...

