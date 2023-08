VIDEO Vuelta a España | la vittoria di Evenepoel e la caduta subito dopo il traguardo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Remcoha vinto in maniera perentoria la terza tappa alladi Spagna. Il fuoriclasse belga ha attaccato quando mancavano 300 metri all’arrivo di Andorra, riuscendo a esprimersi perfettamente in salita e vincendo in volata il braccio di fronte con il danese Jonas Vingegaard e con lo spagnolo Juan Ayuso.aver tagliato ile aver festeggiato laa braccia alzate, però, l’alfiere della Soudal-QuickStep è incappato in un incidente: ha tirato dritto tra un nugolo di persone degli staff delle varie squadre, ma è andato a sbattere contro una signora. Remcoè volato a terra, picchiando il volto. Si è prontamente rialzato, ma il suo viso era una maschera di sangue: si è infatti aperto un taglio abbastanza marcato sopra all’occhio destro. Prima di ...

Remco Evenepoel vince la terza tappa della2023. Strappo incredibile del belga negli ultimi 300 metri in salita che ha permesso al corridore della Quick Step di centrare la terza vittoria nella corsa spagnola e l'undicesima stagionale. ...La volata devastante all'arrivo in salita ad Arinsal, ad Andorra, la smorfia d'orgoglio e la mano sul petto. A guastare l'esultanza di Remco Evenepoel per la vittoria della terza tappa della2023 è stata però una brutta caduta, che l'ha visto finire dritto in una zona in cui stazionavano alcuni fotografi. Evenepoel ha travolto una donna ed è caduto al suolo, ferendosi al ...Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche,e molto altro ancora.

VIDEO: Ultimo Chilometro Tappa 3 Vuelta a España 2023 SpazioCiclismo

C'è la firma di Remco Evenepoel sul primo arrivo in salita della Vuelta Espana, quello che oggi ha portato la terza tappa sulle strade andorrane di Arinsal. Dopo una fuga che ha visto Damiano Caruso ...Dopo due tappe complicate dal punto di vista meteorologico e organizzativo, con tanto di feroci polemiche, nella terza tappa della Vuelta di Spagna c’è spazio solo per il ciclismo. Finalmente. primo ...