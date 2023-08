VIDEO – Napoli-Sassuolo 2-0 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 28 agosto 2023), matchseconda giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Diego Armando Maradona. IN SCIOLTEZZA –2-0 nella seconda giornata diA. Non ha problemi ila rimanere in vetta alla classifica a punteggio pieno. Cinquantacinque secondi e l’ex Giacomo Raspadori colpisce il palo, facendo capire alche sarà una lunghissima serata. Il danno poi lo fa Daniel Boloca, calciando Matteo Politano anziché il pallone al 13?. L’arbitro Antonio Giua si perde un rigore solare, il VAR lo manda al monitor e il rigore è inevitabile: ...

La domenica di Serie A va in archivio con una Juventus deludente che pareggia tra le polemiche col Bologna. Bene ile crisi per le romane. Si chiudono dei buoni Mondiali di atletica per gli azzurri, mentre nel basket la squadra di Pozzecco è sconfitta contro la Repubblica Dominicana. Ne parliamo in 'Che ...Ilha battuto per 2 - 0 il Sassuolo con i gol di Osimhen e Di Lorenzo: vi proponiamo l'emozioante radiocronaca di Carmine Martino. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Al 16' si sblocca il risultato: rigore per ilper uno scontro tra Boloca e Politano, Osimhen va sul dischetto e non sbaglia. Il primo tempo finisce 1 - 0. Al 52' il Sassuolo rimane in dieci: ...

Napoli Sassuolo DIRETTA VIDEO: aggiornamenti LIVE CalcioNapoli24

Il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo: “Papa Francesco venga a Caivano. In settimana arriverà anche la commissione antimafia. Domani manifestazione cittadina alle ore 18. Contro l'orrore della storia ...Colpo d'occhio al Maradona per la prima gara dei campioni d'Italia in carica davanti al proprio pubblico: Edoardo Riccio Giornalista Questa sera sta andando in scena al Maradona la partita tra Napoli ...