VIDEO – Lazio-Genoa 0-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 28 agosto 2023), matchseconda giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico di Roma. ANCORA MALE –0-1 nella seconda giornata diA. Due sconfitte su due per la: inizio di campionato da incubo per Maurizio Sarri. Il, travolto dalla Fiorentina all’esordio, comincia benissimo e al 12? Johan Vasquez colpisce la traversa con un cross. Passano quattro minuti, tiro di Morten Frendrup respinto corto da Ivan Provedel e Mateo Retegui di testa non manca l’appuntamento col suo primo gol inA. La...

CRISI- "Non sono preoccupato per loro. Conoscendo un pochino la squadra e lo staff usciranno ... Ildell'intervista è sulla homepage di Pianetagenoa1893.netLa seconda giornata del campionato di Serie A è proseguita oggi con quattro partite. Nel pomeriggio due pareggi: Juventus - Bologna 1 - 1 e Fiorentina - Lecce 2 - 2. In serata- Genoa è finita 0 - 1, Napoli - Sassuolo 2 - 0. Il turno si chiude domani, lunedì 28 agosto, con Salernitana - Udinese alle 18.30 e Cagliari - Inter alle 20.45. Ieri il Milan ha strapazzato 4 - ...La Voce del Patrone Rossoblù: Francesco Patrone commenta il primo tempo di- Genoa 2a giornata in serie A.

Lazio-Genoa, match della seconda giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.