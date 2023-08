VIDEO ? Cagliari-Inter | spogliatoio già pronto | svelata la maglia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ci si prepara al match tra, in programma alle 20.45 all’Unipol Domus.anche lacon cui giocherà la squadra di Inzaghi KIT ? Prima volta in trasferta per l’in questa stagione e debutto ufficiale anche per lada fuori casa. Per la sfida al, la squadra di Inzaghi giocherà in completo bianco. Il club ha mostrato le prime immagini dello. Prima volta in away kit in questa @SerieA Un’emoji per descriverlo? #Forzapic.twitter.com/kdvx3SNldy —(@) August 28, 2023 Fonte: Twitter-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

I miei genitori me ne parlavano molto bene e mi hanno fatto vedere dei suoi''. Peccato però ... prima di trasferirsi in Italia per tre anni al(dove ha lasciato un ottimo ricordo tanto ...Nel posticipo della 2ª giornata di Seria A, l'Inter fa visita alalla 'Unipol Domus' per raggiungere Milan, Napoli e Verona in vetta alla classifica. Inzaghi sembra intenzionato a confermare la squadra che ha battuto il Monza al debutto. Ecco la probabile ......su Consigli24 come guardare in esclusiva le partite della Champions League con Amazon Prime... In attesa dell'inter, in campo stasera a, partenopei e rossoneri viaggiano a punteggio pieno ...

Cagliari-Inter, la probabile formazione di Inzaghi La Gazzetta dello Sport

Ex Cagliari, durante la presentazione con il Marsiglia Joaquin Correa ha commesso una gaffe definendo Francescoli argentino Quest’oggi Joaquin Correa, nuovo acquisto del Marsiglia, ha fatto una gaffe ...La partita tra Cagliari e Inter, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedi 28 agosto alle 20.45 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky ...