Vico Equense | droga in auto e in hotel | arrestato 51enne

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’uomo, fermato nei pressi di, aveva in, oltre alla sostanza stupefacente, anche 1485 euro in contante ritenuto provento illecito. Un uomo di 51 anni incensurato di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, è statodai Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento e della stazione di Massa Lubrense per detenzione di

. La pizza ritorna protagonista nella città che l'ha resa icona identitaria del territorio attribuendole anche il marchio De. Co. Tre giorni, dal 24 a 26 settembre ,si ...Il profilo del mediano diera più volte balzato in cima alla lista dei desideri del club biancoverde e appare tutto definito per l'ingresso del classe '89 nella rosa a disposizione di ...Presente all'iniziativa anche Rossella Cavaliere , presidente della Commissione Pari Opportunità della Città di: 'Era importante essere qui. Ringrazio chi ha organizzato questo evento, ...

Droga in albergo, arrestato 51enne incensurato NapoliToday

I militari lo hanno fermato durante un controllo alla circolazione stradale in località Seiano, poco distante dal centro di Vico Equense. In auto una dose di eroina e due di crack,. Addosso anche 1485 ...“Riuniamo tutte le pizzerie per far comprendere cosa significa la Pizza di Vico che nasce da un valore familiare che viene tramandato di generazione in generazione”. Così Michele Cuomo, presidente del ...