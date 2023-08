In casasono convinti del lavoro svolto, dentro e fuori dal campo, con un mercato condotto a puntino alle richieste di mister Aimo Diana. Ne è dello stesso parere il presidente Stefano,.... Grave incidente sulla Statale della Valsugana : una donna di 64 anni si è schiantata con ... partiti entrambi da Bassano del Grappa : la 64enne è stata trasferita in ospedale in codice...Ha virato sulla stessa direzione anche il presidente Stefano, indicando le cessioni come prossimo movimento delsul mercato. Nei giorni scorsi è stato messo in discussione il futuro ...

Vicenza, Rosso: “Mi aspetto che qualcuno vada fuori…” ItaSportPress

Il presidente afferma di aver visto una squadra pronta al campionato, sul mercato conferma la volontà di sfoltire La Rosa ...L'allenatore del Vicenza, Aimo Diana, ha parlato in conferenza stampa dell'amichevole persa contro la Virtus Verona ...