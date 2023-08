Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023)DEL 28 AGOSTOORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SULL’A1-NAPOLI, IL TRAFFICO RESTA PARTICOLARMENTE INTENSO IN DIREZIONE, TROVIAMO CODE A TRATTI DA FERENTINO AL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO, CANCELLATA LA CORSAMAR PONZA TERRACINA DELLE 5.30 DI DOMANI MATTINA. INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI SERALI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DA ENTRAMBI I CAPOLINEA ALLE ORE 21:00. IN SEGUITO, ATTIVI, COME SEMPRE, BUS SOSTITUTIVI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL ...