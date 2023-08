Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023)DEL 28 AGOSTOORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SULL’A1-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE, TUTAVIA PERMANGONO LE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FROSINONE E VALMONTONE. INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA PONTINA TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA. TRAFFICO SCORREVOLE. SULLA NEPESINA, A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE, ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO TRA I KM 10 E 11, SIAMO NEI PRESSI DI NEPI. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO, CANCELLATE LE CORSEMAR TERRACINA PONZA DELLE 20:00 DI QUESTA SERA, E PONZA TERRACINA DELLE 5.30 ...