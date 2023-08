Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023)DEL 28 AGOSTOORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALL’A1-NAPOLI, PERMANGONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CEPRANO E VALMONTONE IN DIREZIONE. ANDIAMO SULLA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE PER INCIDENTE TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA. SULLA NEPESINA, A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBGERO SULLA SEDE STRADALE, ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO TRA I KM 10 E 11, SIAMO NEI PRESSI DI NEPI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI SERALI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DA ENTRAMBI I CAPOLINEA ALLE ORE 21:00. IN SEGUITO, ATTIVI, COME SEMPRE, BUS SOSTITUTIVI. DA GIUSEPPE ...