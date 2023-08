Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023)DEL 28 AGOSTOORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO LA STRADA REGIONALE 637 DI FROSINONE E DI GAETA CHIUSA PER INCIDENTE AL KM 28+300 CI TROVIAMO IN LOCALITA’ VALLECORSA SPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NEL DETTAGLIO SEGNALIAMO DELLE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E ARDEATINA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIOE LA TANGENZIALE EST VEDRSO IL CENTRO CODEPER LAVORI SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL GRA NEI DUE SENSI CODE SULLA PONTINA TRA SPINACERTO E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral