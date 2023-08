Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023)DEL 28 AGOSTOORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTNAA E A24 E PIU AVANTIA LL’ALTEZZA DI VIA APPIA E DELLAFIUMICINO MENTRE I ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA E TRA LA A24 E LA TIBUTYINA SI STA IN CODA ANCHE SU TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA TIBURTINA CODE PER LAVORI TRA SETTECANIMI E IL GRA NEI DUE SENSI CODE POI SULLA PONTINA TRA CASTELNO E SPINACETO IN DIREZIONEDA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral