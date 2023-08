Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023)DEL 28 AGOSTOORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO IN IDREZOINE DI QUEST’ULTIMO E PROPRIO SUL RACCORDO SEGNALIAMO I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA SI STA IN CODA ANCHE SU TRATTO URBANOI DELLA A24 TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO INTENRSO POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA DI IDIREZIONEPASSIAMO ALLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DA ENTRAMBI I CAPOLINEA ALLE ORE 21:00. IN SEGUITO ATTIVI, COME SEMPRE, BUS SOSTITUTIVI. DA FEDERICO DI ...