Vi spiego chi ci guadagna dalla proposta di Tajani sui porti Parla Nevi FI

(Di lunedì 28 agosto 2023) Non intendiamo vendere iitaliani, ma aprire la gestione della portualità all’ingresso dei capitali privati nella consapevolezza che non sono più possibili gli scostamenti di bilancio, per cui occorre autofinanziarsi. Così a Formiche.net il deputato azzurro Raffaele, neo portavoce di Forza Italia che analizza nel merito lache il vicepremier Antonioha lanciato dal Meeting di Rimini circa la privatizzazione deiitaliani. Quali i vantaggi delladi? Siamo in una fase storica in cui sta cambiando tutto, nel senso che non sono più possibili gli scostamenti di bilancio, come eravamo abituati a fare durante la pandemia. C’è un nuovo patto di stabilità che sta per entrare in funzione e che limiterà molto la capacità di spesa ...