Verstappen eguaglia il record di vittorie consecutive di Vettel in F1 nel Gran Premio d’Olanda

(Di lunedì 28 agosto 2023) Maxdella Red Bull hato ildi novein F1 di Sebastiancon la vittoria in un drammatico, caratterizzato da forti piogge. Partito dalla pole position nella sua gara di casa,si è portato in testa, ma un acquazzone subito dopo la partenza ha posto team e piloti di fronte al dilemma se rientrare ai box per montare gomme intermedie o rimanere con le slick nella speranza che l’acquazzone passasse. Sfruttare il passaggio anticipato alle Inter si è rivelato decisivo per Sergio Perez, che è passato dalla settima posizione in griglia alla testa della corsa al terzo giro, mentre Zhou Guanyu e Pierre Gasly hanno sfruttato al meglio la ...